Wenig Wetter-Hoffnung für Narren

Offenbach (dpa/lrs) - Warm anziehen müssen sich am Rosenmontag die Narren in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) konnte den Jecken im Südwesten kaum Hoffnung machen auf einen trockenen Straßenkarneval. Das Wetter werde "wechselnd, meist aber stark bewölkt, dabei schauerartig verstärkter Regen, am Morgen und Vormittag auch gewittrig", teilte der DWD am Sonntag mit.

Die Höchstwerte werden demnach bei 10 bis 14 Grad im Flachland sowie 8 bis 10 Grad im Mittelgebirge liegen. In der Nähe von Schauern oder Gewittern seien schwere Sturmböen möglich, warnte der Wetterdienst.

Auch am Dienstag soll es wechselnd bis stark bewölkt sein, vereinzelt ist schauerartiger Regen nicht ausgeschlossen, der sich zum Abend kurzzeitig verstärkt. Der DWD erwartet Temperaturen von zehn bis zwölf Grad, im Mittelgebirge acht bis zehn Grad. Der Wind soll laut DWD mäßig bis frisch wehen, zeitweise stürmisch auffrischen, sich bis zum Abend aber beruhigen.

Der Aschermittwoch beginne meist trocken, allerdings sei im Laufe des Nachmittags aufkommender, teils schauerartiger Regen zu erwarten. Die Höchsttemperatur liege voraussichtlich bei 14 Grad.