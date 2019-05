Wechselhaftes Wetter mit Sonne und Regen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Wochenende regenfeste Kleidung angebracht. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach (DWD) erwartet die Menschen ein wechselhaftes Wochenende mit Sonne, Wolken und Regen. "Grundsätzlich ist leider auch in den kommenden Tagen kein beständiges warmes Sommerwetter in Sicht", sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstag. Der Samstag beginnt demnach zwar heiter, im Laufe des Tages wird es aber wolkig. Im Südosten von Rheinland-Pfalz sind am Nachmittag auch Schauer zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen nach DWD-Angaben zwischen 16 und 20 Grad. Der Sonntag startet bereits wolkig und grau. Dafür bleibt es weitgehend trocken. Und es wird wärmer. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad. Für den Donnerstag erwartet der Wetterexperte Temperaturen bis zu 23 Grad. Erst im Laufe des Tages bewölkt es sich. Am Freitag bleibt es wolkig. Besonders im Norden von Rheinland-Pfalz kann es Regenschauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad.