Veranstalter entscheiden am Mittag über Rosenmontagszug

Mainz (dpa/lrs) - Die Veranstalter der Mainzer Straßenfastnacht wollen am Sonntagmittag entscheiden, ob der Rosenmontagszug in der Landeshauptstadt planmäßig stattfinden kann. Für den frühen Nachmittag sei ein Treffen zum Beispiel mit Meteorologen geplant, sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) der Deutschen Presse-Agentur. Danach gebe der MCV eine Presseerklärung heraus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Montag vereinzelt schwere Sturmböen in Rheinland-Pfalz und im Saarland voraus. Zudem seien kräftige Schauer und Gewitter möglich, teilte der DWD am Sonntag mit. 2016 wurde der Mainzer Rosenmontagszug wegen einer Sturmwarnung abgesagt.

Der neun Kilometer lange Zug in der Fastnachtshochburg Mainz, zu dem rund 500 000 Menschen erwartet werden, ist überregionaler Höhepunkt der tollen Tage. Mit einer "etwas härteren Gangart" kommentieren die Narren in diesem Jahr das Zeitgeschehen. Die satirischen Motivwagen nehmen die klimafeindliche Politik von US-Präsident Donald Trump ebenso auf die Schippe wie den Brexit, die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche oder die große Koalition. Zu sehen ist etwa eine Weltkugel, die Plastikmüll speit, oder ein Rindvieh mit dem Gesicht von US-Präsident Donald Trump.

Aus Sicherheitsgründen sollen etwas mehr als 1000 Beamte den Zug begleiten. Auch Polizeihubschrauber sollen im Einsatz sein.