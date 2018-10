Trübes und regnerisches Wetter an Rhein, Mosel und Saar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Vor allem trübes und feuchtes Wetter sagt sich für die kommende Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an. Am Montag dürfte es bei Temperaturen von maximal neun Grad vereinzelt regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen werden es voraussichtlich sogar nur drei Grad, auf den Gipfeln kann es starke Windböen geben. Ähnlich der Dienstag: Dann ist es bei maximal zehn Grad stark bewölkt mit erst leichtem und später mäßigem Regen. Wärmer, aber auch feucht gestaltet sich die Wochenmitte. Laut DWD sind dann zumindest maximal 15 Grad drin, in der Westhälfte der Region tropft es am Nachmittag vom Himmel.