Schauer und Gewitter das ganze Wochenende über möglich

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz und das Saarland starten mit Schauern und Gewittern in das Wochenende. Zwar soll sich am Freitag noch einmal die Sonne zeigen bei Temperaturen bis an die 40-Grad-Grenze, am Nachmittag ziehen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann aber erste Gewitter über die Länder. Die ganze Region sei betroffen. Am Samstag liegen die Temperaturen den Angaben nach zwischen 24 und 29 Grad, im Saarland wird es 27 Grad warm. Unwetter seien den ganzen Tag über möglich, teilte der Wetterdienst mit.

Auch am Sonntag besteht weiter ein Schauer- und Gewitterrisiko, dazu wird es ziemlich bewölkt. Der DWD rechnet damit, dass es gegen Sonntagabend dann aber etwas trockener wird. "Vielleicht kann man dann noch mal grillen", sagte eine DWD-Meteorologin am Freitag. Die Hocheifel schaffe Temperaturen um die 20 Grad, Richtung Mainz könnte das Thermometer bis zu 28 Grad anzeigen.