Hochwasser: Meldehöhe am Pegel Maxau wird überschritten

Mainz (dpa/lrs) - Nach viel Regen am Wochenende rechnet das Hochwassermeldezentrum (HMZ) in Mainz mit einem Anschwellen des Rheins. Im Bereich des Pegels Maxau werde die Meldehöhe von sieben Metern voraussichtlich über Weihnachten überschritten, erklärten die Fachleute am Montag. Der Scheitel könne bei etwa 7,20 Meter bis 7,30 Meter liegen. Für die Schifffahrt bedeutet das Einschränkungen. Laut HMZ wird die erste für die Schifffahrt relevante Hochwassermarke überschritten. Zu Wasser darf dann nur noch langsam und in der Mitte der Fahrrinne gefahren werden.

Auch an anderen Pegeln entlang des Rheins rechnet das HMZ zwar mit steigenden Wasserständen. Meldehöhen würden dabei aber voraussichtlich nicht erreicht. Am Pegel Maxau soll sich die Lage im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertags wieder entspannen. Laut Prognose fällt dann der Wasserstand wieder unter die Marke von sieben Metern.