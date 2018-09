Es bleibt sommerlich und trocken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - An Rhein, Mosel und Saar bleibt es in den kommenden Tagen bei spätsommerlichen Temperaturen. Die Höchstwerte von 27 Grad am Sonntag in der Eifel werden am Montag mit bis zu 28 Grad sogar noch getoppt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Auch am Dienstag und den nachfolgenden Tagen stehen mit jeweils über 25 Grad Sommertage im meteorologischen Herbst an.

Dazu bleibt es bei Sonnenschein, der oft nur von lockeren Wolken etwas getrübt wird, trocken. In den Nächten kühlt es auf Werte zwischen 9 und 13 Grad ab.

Die Temperaturprognose des Deutschen Wetterdienstes verspricht auch weiter angenehme Temperaturen: Mindestens bis zum Beginn des letzten September-Drittels liegen die Tageshöchstwerte demnach immer um die 26 Grad.