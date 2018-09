Regen füllt Elbe ein wenig: Fähren fahren wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Der Regen der vergangenen Tage hat die Elbe in Sachsen-Anhalt wieder etwas aufgefüllt. Unter anderem würden die Fähre Westerhüsen sowie die Fähre Buckau in Magdeburg seit Mittwoch wieder fahren, teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit. Fahrgastschiffe könnten jedoch auch weiterhin nicht verkehren. Dazu sei ein Pegelstand von mindestens 70 Zentimetern notwendig, hieß es. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fällt voraussichtlich erst am Freitag wieder etwas Regen in Sachsen-Anhalt. Am Wochenende bleibt es wieder trocken.