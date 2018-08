Elbe erreicht in Magdeburg Niedrigwasser-Rekord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die Elbe hat einen vorläufigen Niedrigwasserrekord in Magdeburg aufgestellt. Experten ermittelten einen Wert von 46 Zentimeter am Pegel Strombrücke, wie Johannes Kutscher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Magdeburg am Mittwoch sagte. Der Rekord wurde am Dienstag berechnet, aber bereits Montag aufgestellt. Mehrere Faktoren spielten bei der Berechnung eine Rolle. Daher sei der Wert nur vorläufig ein Rekord, so der Sprecher. Der bisherige Tiefstwert mit 48 Zentimeter wurde erstmals am 22. Juli 1934 gemessen und seither niemals unterschritten. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit könnte der Wasserspiegel in den kommenden Tagen weiter sinken.