Waldbrandgefahr bleibt hoch, vereinzelt Regen möglich

Hamburg (dpa/lni) - Die Gefahr von Waldbränden bleibt wegen des trockenen Wetters in Niedersachsen vor allem im Nordosten sehr hoch. Der Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigte am Dienstag gleich an mehreren Stationen die höchste Warnstufe 5 an. Betroffen waren Lüchow, Wittingen-Vorhop, Faßberg, Bergen und Celle. Dort sollte sich die Lage auch am Mittwoch und Donnerstag kaum entspannen.

Für die kommenden Tage erwartete der DWD wechselhaftes Wetter. So könne es am Mittwoch in Niedersachsen und Bremen auch regnen. Am Donnerstag werde es bei bis zu 25 Grad wieder freundlicher. "Die Regenschauer sind nicht flächendeckend und werden zunächst bei der Waldbrandgefahr kaum Entspannung bringen", sagte eine DWD-Meteorologin in Hamburg. "Wichtig wäre ein anhaltender Landregen."