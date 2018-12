Glatte Straßen in Schleswig-Holstein: Zwei Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Lübeck (dpa/lno) - Trotz einer Warnung der Meteorologen vor Glatteis am Freitagmorgen ist es auf Schleswig-Holsteins Straßen ruhig geblieben. Nur in der Nacht kam es auf der Autobahn 1 zu zwei Glätteunfällen, wie die Polizeidirektion Lübeck mitteilte. Gegen 21.20 Uhr schleuderte ein 24 Jahre alter Autofahrer in Höhe Neustadt gegen die Mittelleitplanke. Der junge Mann war mit Sommerreifen bei Hagel ins Rutschen gekommen. Gegen 4.50 Uhr schleuderte ein 38-Jähriger mit seinem Kleintransporter bei Eutin auf Schneematsch gegen die Mittelleitplanke. In beiden Fällen blieben die Fahrer unverletzt, sagte ein Polizeisprecher.

Durch die vielen Schauer in der Nacht und die Temperaturen um den Gefrierpunkt entstanden landesweit zum Teil spiegelglatte Straßen. Im Kreis Steinburg kam es nach Polizeiangaben am Morgen zu leichtem Schneefall.