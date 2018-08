Wolkiges und wechselhaftes Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die heißen Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind erst einmal vorbei. Am Wochenende liegen die Höchsttemperaturen bei 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Freitag mitteilte. Am wärmsten wird es in der Altmark.

In Sachsen wird das Wochenende wechselhaft und bewölkt. Örtlich schaffen es die Sonnenstrahlen ab und zu durch die Wolkendecke. Im sächsischen Bergland und in Ost-Sachsen hingegen kann es zu vereinzelten Regenfällen kommen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen am Wochenende tagsüber zwischen 16 und 24 Grad.

In den Nächten kann es kalt werden, gebietsweise sinken die Temperaturen in den einstelligen Bereich ab. Am Sonntag und zu Wochenbeginn wird es aber wieder wärmer.