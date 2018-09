Wetterdienst warnt vor starkem Regen und Gewittern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Leipzig (dpa/th) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor heftigen Niederschlägen, Gewittern und teils schweren Sturmböen in Thüringen gewarnt. Betroffen seien am Sonntag vor allem der Süden und der Osten des Freistaats, wo Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreicht werden könnten, wie ein DWD-Sprecher am Sonntag in Leipzig erklärte. Grund ist laut DWD ein sich schnell bewegendes Tiefdruckgebiet mit einer Kaltfront, das möglicherweise auch über Thüringen hinwegzieht. "Wir erwarten bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter in dieser Zone", sagte der Sprecher. Bis zum späten Sonntagabend soll dann wieder alles vorbei sein.

Laut DWD bleibt es in der kommenden Woche ungemütlich im Freistaat. Bis Mittwoch werde es kühl sein, mit Regenschauern und starkem Wind, sagte der Sprecher. Danach werde es zwar milder und die Sonne komme immer mal wieder zum Vorschein. "Aber es bleibt herbstlich mit viel Wind", sagte der Experte.