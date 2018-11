Wetter in Mitteldeutschland bleibt vorerst mild und trocken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Das Wetter in Mitteldeutschland bleibt mild und trocken. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen sogar deutlich über die 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Die Tageshöchstwerte können bei bis zu 18 Grad liegen. Die Sonne scheint lange und kräftig über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Erst am Donnerstag ziehen vereinzelt Wolken auf, die Temperaturen bleiben aber zweistellig. Für diese Jahreszeit sei es immer noch zu mild und zu trocken, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Das Wochenende könne zwar ungemütlich werden, mit Regenschauern und dichten Wolken. Die zu erwartenden Niederschläge reichten aber bei weitem nicht aus, um den Wassermangel in Flüssen, Seen und Parks nach dem trockenen Sommer auszugleichen.