Warnung vor heftigen Gewittern in Teilen Thüringens

Leipzig/Eisenach (dpa/th) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Nord- und Westthüringens vor starkem Gewitter gewarnt. In Eisenach, den Kreisen Eichsfeld, Gotha, Nordhausen, sowie im Kyffhäuser-, Wartburg- und Unstrut-Hainich-Kreis könne es etwa zu orkanartigen Böen und heftigem Starkregen kommen. Auch mit örtlichem Blitzschlag müsse am späten Samstagnachmittag gerechnet werden, hieß es in einer Mitteilung des DWD. Platzregen könne zu Problemen im Straßenverkehr führen, der Wind könne Bäume entwurzeln und Dachziegel herab wehen.