Verregnetes Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Leipzig (dpa) - Das Wochenende bringt viel Regen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am Freitag komme es zusätzlich zu Windböen und teilweise zu stürmischen Böen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig. Auf dem Brocken seien Orkanböen und auf dem Fichtelberg schwere Sturmböen mit Windstärke 10 zu erwarten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen acht und zwölf Grad.

Am Samstag hält der Regen bei gleichbleibenden Temperaturen an. Ab dem späten Nachmittag reißt es aber langsam auf. Am Sonntag seien Temperaturen von bis zu 18 Grad in Sachsen zu erwarten. Auf die Warmfront folgt dann am späten Sonntag aber schnell wieder eine Kaltfront mit Regen. Am Wochenanfang wird es deutlich kühler mit Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad und einem Grad in den Nächten. Ab Mittwoch könne man sich auf mehr Sonne und einen Temperaturanstieg freuen.