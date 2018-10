Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die kommenden Oktobertage bringen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen noch einmal den Sommer zurück. Das liege an Hoch "Viktor" im Osten und Tief "Margit" im Westen, sagte Robert Scholz vom Deutschen Wetterdienst am Freitag. Am Wochenende können in allen drei Bundesländern Temperaturen von 24 bis 28 Grad erwartet werden. Dabei ist es durchgehend sonnig, mit einzelnen Wolken. Am Sonntag kommen dann in der Oberlausitz stärkere Windböen auf.

In der kommenden Woche wird es dann aber wieder leicht kühler bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Außerdem ziehen langsam Wolken auf und ab Mittwoch kann es auch regnen.