Sturm lässt nach in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Leipzig (dpa) - Der Sturm, der am Dienstag durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gezogen ist, lässt nach. Meldungen zu nennenswerten Schäden gab es zunächst nicht. Es wird aber weiter regnen, sagt Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst am Mittwochmorgen. Vor allem im Erzgebirge kann es stärker regnen. Am Mittwochvormittag gibt es auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt und dem Fichtelberg in Sachsen noch orkanartige Windböen der Windstärke elf. Ab dem Mittag lässt aber auch dort der Wind nach. Die Temperaturen in allen drei Bundesländern bewegen sich zwischen 10 und 14 Grad.