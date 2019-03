Stürmischer Rosenmontag in Thüringen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Erfurt (dpa/th) - Thüringen steht ein stürmischer Rosenmontag bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte am Sonntag entsprechende Warnungen vor teils schweren Sturmböen bis ins Flachland. Das gelte landesweit, sagte ein Sprecher. Bereits am Sonntagabend muss im Bergland oberhalb von 600 Metern mit Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Das entspricht Windstärke 8 bis 9. Am Montag sind den Meteorologen in Schauernähe sogar schwere Sturmböen (Windstärke 10) möglich. Mit herabstürzenden Ästen und Gegenständen sei zu rechnen, hieß es vom DWD.