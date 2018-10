Neue Oktoberrekorde bei Temperaturen an drei Thüringer Orten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar/Leipzig (dpa/th) - Im goldenen Oktober haben die Meteorologen für drei Thüringer Orte neue Temperaturrekorde verzeichnet. In Krölpa (Saale-Orla-Kreis), Weimar-Schöndorf und Bad Berka bei Weimar wurden die bisherigen Höchstwerte am Freitag übertroffen, hieß es am Samstag vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. In Krölpa sei mit 27 Grad Celsius der landesweite Höchstwert gemessen worden. Der bisherige Spitzenwert von 26,8 Grad stammte vom Oktober 2011. In Bad Berka wurden 26,3 Grad gemessen, in Weimar zeigte das Thermometer 26,2 Grad an. "Heute wird da noch etwas draufkommen", sagte ein Sprecher mit Blick auf die erwarteten Temperaturen für Samstag.