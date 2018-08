Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Algenalarm in einem beliebten Naturbad in Leipzig: Die Kiesgrube Großzschocher ist mit Blaualgen befallen. Das Gesundheitsamt der Stadt warnte am Dienstag vor der Gefahr von Erkrankungen und riet dringend vom Baden ab. Nach Angaben der Stadtverwaltung kann das Gift der Cyanobakterien mehrtägige Durchfälle sowie Haut- und Schleimhautreizungen hervorrufen.