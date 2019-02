Nach starken Schneefällen entspannt sich die Lage in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Nach starken Schneefällen in Sachsen hat sich die Lage in der Nacht zu Montag entspannt. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig mitteilte, ließ der Schneefall nach. Am meisten Neuschnee habe es am Montagmorgen mit 33 Zentimetern noch am Rande des Erzgebirges gegeben. Die Lage auf den Straßen habe sich entsprechend beruhigt, teilte die Polizei mit. Starker Schneefall hatte am Sonntag den Verkehr in Sachsen massiv beeinträchtigt. Auf den Straßen war es zu zahlreichen Unfällen und Staus gekommen.