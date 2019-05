Gewitter mit Starkregen im Harz: Schlammlawine in Naumburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig/Magdeburg (dpa/sa) - Nach heftigen Regenfällen hat sich am Montagabend eine Schlammlawine durch Naumburg geschoben. Mehrere Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Burgenlandkreises am Dienstagmorgen sagte. Es gab bis zum Morgen rund 15 Einsätze der Feuerwehr - auch am Theater. Die betroffenen Stellen konnten gesäubert werden. Auch in anderen Orten des Burgenlandkreises gab es zeitweise kräftige Regengüsse.

Laut Polizei gab es bis zum Dienstagmorgen in den anderen Regionen des Landes nach den Regenfällen von Sturmtief "Axel" keine größeren Zwischenfälle. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Dienstag vor allem zwischen Harz und Burgenland weitere Gewitter mit Starkregen möglich. In den übrigen Teilen des Landes bleibt es trocken. Wie die Hochwasservorhersagezentrale auf ihrer Internetseite mitteilte, könnten an Bode und Saale die Wasserstände steigen. Bislang schritten die Flüsse noch nicht über die Ufer.