Erneut Blaualgen in einem See in Leipzig

Leipzig (dpa/sn) - Blaualgen-Alarm in einem weiteren Leipziger See: Im Auensee sollte wegen der hohen Konzentration der Algen nicht mehr gebadet werden, warnte das Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer am Dienstag. Das Gift der Blaualge könne mehrtägige Durchfälle sowie Haut- und Schleimhautreizungen hervorrufen. Zuvor waren bereits in der Kiesgrube Großzschocher und im "Bagger" (ehemals Naturbad Nordost) Blaualgen nachgewiesen worden. Erkennen kann man die Blaualgen an der intensiven grünlich bis bläulichen Färbung des Wassers und manchmal auch an den Schlieren an der Wasseroberfläche.