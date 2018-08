Das Wochenende wird warm aber durchwachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Das Wochenende verspricht in Sachsen-Anhalt und Thüringen angenehme Temperaturen und wenig Niederschläge. Nur in Sachsen wird es am Freitagnachmittag und Samstag meist stark bewölkt mit vielen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Leipzig mitteilte. Die Temperaturen liegen in allen drei Bundesländern bei 24 bis 27 Grad.

Am Sonntag ist es dann überall sommerlich schön mit wenigen Wolken und kaum noch Niederschlägen. Die Temperaturen steigen bis auf 28 Grad an. Am Montag wird es dann wieder richtig heiß mit mehr als 30 Grad.