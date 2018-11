Das Wochenende wird grau, der Wochenanfang noch kälter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Es bleibt grau: Das Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt am Wochenende neblig und trüb. Nur vereinzelt schaffen es ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig mitteilte. Die Temperaturen erreichen tagsüber fünf bis sechs Grad. Nachts kann es zwar örtlich zu Frost kommen, in den meisten Regionen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens bleibt es am Wochenende aber frostfrei.

Mit dem Wochenanfang ändert sich das. Die Temperaturen sinken deutlich ab, in den Nächten kann es bis zu -7 Grad Celsius geben. Örtlich kommt es zu Dauerfrost. Insgesamt bleiben die Niederschläge aber sowohl am Wochenende als auch in der kommenden Woche gering. Die Trockenheit hält an und es bleibt grau.