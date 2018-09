Das Wochenende bringt Herbstwetter mit viel Wind

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Am Wochenende wird es windig in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am Freitag seien ab dem Vormittag Windböen möglich, die sich dann innerhalb einer eintreffenden Kaltfront aus westlicher Richtung zu Sturmböen mit bis zu Windstärke 9 entwickeln könnten, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts in Leipzig. In Parkanlagen und Wäldern sei wegen herabfallender Äste Vorsicht geboten. Vor allem ein Ausflug zum Brocken könnte bei schweren Sturmböen unangenehm werden. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 26 und 31 Grad bei geringer Regenwahrscheinlichkeit.

Der Samstag wird bei Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad und mäßigem Wind mit vereinzelten Windböen bis zu Windstärke 7 ebenfalls relativ trocken. Auch am Sonntag soll es wieder windig werden bei Temperaturen bis zu 18 Grad mit Windböen und vereinzelten Sturmböen. Zum Wochenanfang bleibt es windig bei kühler Luft mit Temperaturen bis zu 16 Grad.