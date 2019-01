Drei Skifahrer aus Oberschwaben bei Lawinenabgang getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lech/Biberach (dpa/lsw) - Drei Skifahrer aus Oberschwaben sind im österreichischen Lech in einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag berichteten, wird ein Mann der vierköpfigen Gruppe noch vermisst. Die vier befreundeten Skifahrer waren am Samstag den Angaben zufolge auf einer gesperrten Skiroute unterwegs. Am Abend wurden sie als vermisst gemeldet. Laut Polizei fanden die Helfer die Leichen der drei Männer aus dem Raum Biberach im Alter von 32, 36 und 57 Jahren kurz vor Mitternacht. Die noch vermisste Person ist 28 Jahre alt und ebenfalls aus Süddeutschland.