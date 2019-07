Vogelsbergkreis verbietet Wasserentnahme aus Bächen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauterbach (dpa/lhe) - Wegen der anhaltenden Trockenheit hat der Vogelsbergkreis ein Verbot für die Wasserentnahme aus Bächen, Seen und Flüssen verhängt. "Wir wollen damit unsere Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern vor Schaden bewahren", sagte Landrat Manfred Görig (SPD) laut einer Mitteilung vom Samstag. Damit folgt der Vogelsbergkreis dem Main-Taunus-Kreis, der bereits am Donnerstag ein entsprechendes Verbot ausgesprochen hatte.

Im Vogelsberg führen nach Angaben des Kreises einige Gewässer nur noch sehr wenig Wasser und eine Änderung der Situation sei "im Moment nicht absehbar". Die Kreisverwaltung in Lauterbach hatte wegen der Trockenheit bereits im vergangenen Sommer die Wasserentnahme verboten. Wer sich nicht an die Verfügung hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100 000 Euro rechnen.