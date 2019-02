Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landshut (dpa/lby) - In zahlreichen Landkreisen fällt am Montag wetterbedingt der Unterricht aus. Dazu gehören Schulen in den Landkreisen Kelheim, Dingolfing-Landau, Neustadt an der Waldnaab, Landshut, Regensburg, Cham sowie die Städte Landshut, Regensburg und Weiden in der Oberpfalz. Dies teilte das bayerische Kultusministerium mit. Vor allem im Süden Bayerns hatte es am Sonntag fast durchgängig geschneit, so dass zahlreiche Straßen nur mit Mühe frei gehalten werden konnten.