Köln/Düsseldorf (dpa) - Wegen der heftigen Böen von Sturmtief "Eberhard" haben zwei Flugzeuge nach Köln/Bonn einen anderen Airport ansteuern müssen. Eine Passagiermaschine sei nach Münster umgeleitet worden, eine Frachtmaschine nach Hamburg, sagte ein Sprecher am Sonntag. Einige weitere Flugzeuge seien beim Anflug durchgestartet und später sicher gelandet.

Am Flughafen Düsseldorf lief der Betrieb normal. Passagiere an Bord würden aber sicherlich etwas mehr durchgeschüttelt als sonst, sagte ein Sprecher. Dort verläuft die Start- und Landebahn in West-Ost-Richtung - und damit genau in der Windrichtung von Sturm "Eberhard". Probleme bekämen Flugzeuge aber vor allem, wenn der Wind von der Seite komme, sagte der Sprecher.