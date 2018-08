Wasserstand des Rheins sinkt: Temperatur steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bingen (dpa/lrs) - Die Wasserstände des Rheins werden in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter sinken. "Langsam, aber stetig", wie ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Bingen am Montag erklärte. Am Pegel Kaub lag der Wert am Montag bei 74 Zentimeter. Bis kommenden Freitag soll er auf 63 Zentimeter sinken. Die Schifffahrt werde allerdings nicht eingestellt, heiß es. "Die Unternehmen entscheiden selbst: Sobald es nicht mehr wirtschaftlich ist, bleiben die Schiffe in den Häfen." Die Pegelstände der Mosel veränderten sich hingegen kaum. Am Pegel Trier wurden am Montag 226 Zentimeter gemessen - wie bereits am Sonntag und vergangenen Dienstag.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz warnte vor den niedrigen Pegelständen. "Je weniger Wasser in den Flüssen ist, desto schneller erwärmen sie sich", sagte eine Sprecherin. Die Temperatur des Rheins lag nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde am Montag bei 28,1 Grad an der Messstelle in Mainz. Bei Koblenz sank die Wassertemperatur im Vergleich zum Vortag um ein Grad auf 27 Grad. Das sei nahe an der für die Gewässerökologie gefährlichen Temperatur von 28 Grad, sagte die BUND-Sprecherin. "Eine längere Überschreitung dieses Grenzwerts könnte große ökologische Schäden verursachen."