Wegen Hitze mehr Patienten als sonst in Klinik-Notaufnahmen

Lübeck (dpa/lno) - Die Hitzewelle macht vor allem älteren und durch Krankheiten geschwächten Menschen zu schaffen. In den Notaufnahmen in Lübeck und Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) würden derzeit vermehrt vor allem ältere Patienten mit Kreislaufproblemen behandelt, sagte UKSH-Sprecher Oliver Grieve am Donnerstag. Hinzu kämen Hitzeerschöpfung oder Flüssigkeitsmangel. In Lübeck sei auch ein Patient behandelt worden, der einen Sonnenstich erlitten habe.

Auch in der Lübecker Sana Klinik ist die Zahl der Patienten in der Notaufnahme seit Beginn der Hitzeperiode spürbar gestiegen. Neben hitzebedingter Herz-Kreislauf-Beschwerden müssten auch vermehrt Menschen behandelt werden, die wegen körperlicher Beschwerden durch die Hitze gestürzt seien, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Im stationären Bereich sorge das Pflegepersonal dafür, dass gerade ältere Patienten viel trinken, sagte die Sprecherin.