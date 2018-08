Dienstag noch heiß: Am Freitag Temperatursturz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - In Hamburg werden am Dienstag Temperaturen von bis 36 Grad erwartet, im nördlichen Schleswig-Holstein maximal 33 Grad. Den ganzen Tag über bleibe es heiß und trocken, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes mit. Spätestens von Donnerstagnachmittag an seien jedoch Schauer und Gewitter zu erwarten. Am Freitag sei es dann deutlich frischer: "Den Temperatursturz von rund zehn Grad merkt man sicher, wenn man dann morgens vor die Tür tritt", sagte die Meteorologin.