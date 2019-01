Lange Staus und umgestürzte Bäume nach Schneefällen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Gera (dpa/th) - Der Wintereinbruch in Thüringen mit teils heftigen Schneefällen hat auch am Donnerstag örtlich zu Behinderungen im Verkehr und Einschränkungen geführt. Auf der Autobahn 9 kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem zeitweise rund 50 Kilometer langen Stau. Die Fahrer Dutzender Lastwagen mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen auf der Autobahn verbringen, wie eine Sprecherin der Thüringer Autobahnpolizei sagte.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes verteilten warme Decken und heiße Getränke. Der Stau habe sich am Donnerstag auch deshalb nur zögerlich aufgelöst, weil viele Fahrer erst hätten geweckt werden müssen, berichtete die Sprecherin.

Zu den Verkehrsbehinderungen auf der A9 war es bereits am Mittwoch gekommen, weil viele Lastwagen an einer Steigung ins Rutschen geraten waren und danach quer standen. Nach Angaben der Polizei staute sich der Verkehr auf der A9 vorübergehend von der bayerisch-thüringischen Landesgrenze in Richtung Berlin bis südlich von Hermsdorf.

Die Situation hatte sich auch zugespitzt, weil mehrere Lastwagenfahrer versucht hatten, an liegengebliebenen Lkw vorbeizukommen und schließlich selbst nicht mehr vom Fleck kamen. Stellenweise standen bis zu vier Lastwagen nebeneinander und blockierten die gesamte Autobahn in Richtung Berlin. Laut Polizei konnten sich am Donnerstag selbst allradbetriebene Lastwagen des Technischen Hilfswerks wegen der Glätte nur mühsam auf der A9 in Richtung Berlin fortbewegen.

Auch in der Gegenrichtung ging in der Nacht zeitweise nichts mehr. Bis Donnerstagmorgen rollte der Verkehr in Richtung München aber weitgehend wieder, wie die Sprecherin sagte. In Richtung Berlin gab es dagegen noch am Donnerstagnachmittag sechs bis acht Kilometer Stau von Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) bis nach Bayern hinein.

Im Regionalverkehr kam es vor allem wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste auf den Gleisen zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Strecke zwischen Gera und Jena-Göschwitz blieb am Donnerstagmorgen gesperrt. Nach Angaben der Erfurter Bahn musste auch die Trasse zwischen Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) und Hof zeitweise gesperrt werden. Mehrere Züge fielen deshalb aus. Nach Angaben der Bahn kam es zu Verspätungen auf der Strecke eines Intercity-Zuges zwischen Düsseldorf und Gera. Dieser musste laut einer Bahn-Sprecherin umgeleitet werden.

Vor allem im Osten Thüringens rückten Feuerwehrleute am Donnerstag öfter aus, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt blockierten am Donnerstag zwei Bäume eine Fahrbahn bei Leutenberg, wie die Polizei mitteilte. Auch auf der Bundesstraße 85 bei Kaulsdorf musste die Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baums ausrücken.

Thüringenforst riet Menschen davon ab, die Wälder im Osten des Freistaates zu betreten. Dort seien bereits Bäume unter der Schneelast komplett umgebrochen und Teile von Baumkronen herabgestürzt, teilte die Landesforstanstalt mit. Aus Sicherheitsgründen sei zudem eine geplante Gesellschaftsjagd im Gebiet des Forstamtes Jena-Holzland abgesagt worden.

Die Stadt Gera sperrte aus Sicherheitsgründen zunächst bis Freitag alle Friedhöfe für Besucher. Wegen des schweren, nassen Schnees könnten Äste von Bäumen brechen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Trauerfeiern und Beisetzungen sollten aber trotzdem wie geplant stattfinden.