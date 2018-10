Wasserstand am Rhein teils leicht gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaub/Bingen (dpa/lrs) - Die Wasserstände des Rheins sind zum Teil leicht gestiegen - doch Entwarnung geben Experten nicht. Am Pegel Kaub wurden am Freitagmorgen 38 Zentimeter gemessen, sieben Zentimeter mehr im Vergleich zum Vortag. Das sei aber kein Zeichen für Entspannung, sagte Florial Krekel vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen. Einen Tag vorher lag der Stand bei 31 Zentimetern - damit war der bisherige Rekordwert aus dem Hitzejahr 2003 unterschritten. Am Pegel in Mainz wurde ein Wasserstand von 1,34 Meter registriert, zwei Zentimeter über dem Wert des Vortags. In Bingen wurden 63 Zentimeter gemessen, 10 mehr als am Vortag. Dagegen waren es in Koblenz 27 Zentimeter, zwei weniger als am Tag zuvor.

Dass der Wasserstand in Kaub gestiegen ist, nannte der Experte "statistisches Rauschen, bei dem man die Ursachen nicht genau ausmachen kann". Zum Beispiel könne der Anstieg dem starken Westwind vom Donnerstag zu verdanken sein, der das Wasser den Rheingau hochgedrückt haben könnte. Denkbar wäre aber auch zum Beispiel das Öffnen von Staubecken.

Für eine wirkliche Trendwende, also einen längerfristigen Anstieg der Wasserstände, sei Regen nötig. Damit ist aber nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes erstmal nicht zu rechnen. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde erwartet deshalb, dass der Pegel in Kaub Anfang nächster Woche auf 23 Zentimeter sinken wird.

Der Pegelstand ist nicht identisch mit der Tiefe der Fahrrinne der Schiffe ist. Ein Orientierungswert für die Schiffsführer bei Niedrigwasser ist der sogenannte gleichwertige Wasserstand (GlW), für den mehrere Werte miteinander verrechnet werden.