Regen und Tauwetter lassen Pegelstände im Südwesten steigen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Tauwetter und Dauerregen haben in Teilen des Südwestens zu Hochwasser geführt. Der Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau (Karlsruhe) stieg bis zum frühen Sonntagmorgen auf 7,18 Meter. Das geht aus Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HWZ) hervor. Der mittlere Wasserstand des Rheins liegt an der Stelle bei 5,16 Metern. Auch der Neckar, die Donau und der Main führten demnach mehr Wasser als üblich.

Die Hochwasser haben den Angaben zufolge ihren Scheitelpunkt am Wochenende erreicht und klingen am Sonntag und zu Beginn der Woche wieder ab. Bereits am Samstag kam es im Schwarzwald zu Hochwassern, die nur alle zwei bis fünf Jahre auftreten. Bei Riedlingen (Kreis Biberach) trat etwa die Donau über die Ufer und überschwemmte Wiesen, Fußgängerwege und eine Kreisstraße. Wegen des Rheinhochwasser wurde am Sonntag der Betrieb von zwei Fähren zwischen Baden und der Pfalz eingestellt.