Wetter - Karlsruhe

Stuttgart (dpa/lsw) - Der erste schwer Sturm im kalendarischen Herbst ist am Sonntag über Baden-Württemberg hinweggefegt. Viele Bäume seien umgestürzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Stuttgart am Sonntagabend. Außerdem seien zahlreiche Straßen gesperrt worden. Es habe aber wohl schon heftigere Unwetter als "Fabienne" gegeben, so der Sprecher.

In Karlsruhe zählte die Leitstelle der Polizei bis zum frühen Abend fast 100 Einsätze. In der Regel habe es sich um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume, umgeknickte Verkehrszeichen oder beschädigte Dächer gehandelt. Auch Gegenstände seien herumgeflogen. Auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim West und Karlsbad mussten Autofahrer besonders vorsichtig fahren: Starkregen führte zu Aquaplaning. In Straubenhardt prallte ein am Straßenrand abgestellter Gefrierschrank gegen ein fahrendes Auto. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Abend wurde auf dem Bodensee der Katamarane-Verkehr eingestellt. Die Schiffe verbinden die Städte Konstanz und Friedrichshafen.