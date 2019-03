DWD warnt vor heftigem Gewitter: Sturmfolgen in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Mönchsberg (dpa/th) - Auch am Montagmorgen könnte das Wetter in vielen Teilen Thüringens wieder für Probleme sorgen. So warnte der Deutsche Wetterdienst für den Kyffhäuserkreis und die Kreise Eichsfeld sowie Nordhausen vor heftigem Gewitter. Örtlich könne es Blitzschlag geben, Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. In Mönchsberg im Landkreis Sonneberg sollten die Bewohner die Folgen von Sturmtief "Eberhard" besonders zu spüren bekommen: Wegen umgestürzter Bäume war der Ort auch am Montagmorgen noch von der Außenwelt abgeschnitten, in einigen Haushalten war der Strom ausgefallen. Ein Polizeisprecher sagte, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Probleme zu beheben. Wie lange die Arbeiten dauern sollten, war zunächst unklar.