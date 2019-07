Waldbrandgefahr: Schmalspurbahn mit Diesel statt Dampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zittau (dpa/sn) - Wegen Waldbrandgefahr setzt die Zittauer Schmalspurbahn auf einigen Abschnitten Diesel- statt Dampfzüge ein. Bei einem Feuer am Streckenrand im Landkreis Görlitz am Dienstag gebe es zwar ersten Einschätzungen nach keinen Zusammenhang zum Bahnbetrieb, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Brandstelle nahe des Bertsdorfer Bahnhofs liege etwa 300 Meter von den Gleisen entfernt. Bis die Ursache offiziell geklärt sei, verkehre zwischen Oybin und Jonsdorf dennoch vorsorglich eine Diesellok. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Weil das Gebiet zwischen den Bahnhöfen Bertsdorf und Jonsdorf als besonders trocken gelte, sollen auf diesem Abschnitt laut Unternehmen künftig bei Waldbrandstufe 5 immer Dieselzüge fahren. Bei der aktuell in dem Gebiet geltenden Stufe 4 entscheide die Betriebsleitung.

Derzeit herrscht laut dem Staatsbetrieb Sachsenforst in den Regionen an der Grenze zu Brandenburg und Sachsen-Anhalt hohe Waldbrandgefahr (Stufe 4), in den übrigen Kreisen im Freistaat mittlere Gefahr (Stufe 3). Gegen Ende der Woche könnte sich die Situation der Prognose nach vor allem in Teilen des Landkreises Bautzen weiter verschärfen.