Winter 2018/2019 in Thüringen zu warm

Jena (dpa/th) - Der Thüringer Winter 2018/2019 war nach Angaben der Klimaagentur viel zu warm. Gegenüber den langjährigen Vergleichsmessungen von 1961 bis 1990 sind 2,7 Grad mehr registriert worden, wie die Thüringer Behörde am Mittwoch mitteilte. Insbesondere der Februar habe mit 4 Grad über dem langjährigen Mittel eine extreme Abweichung gezeigt. Grund dafür seien Azorenausläufer gewesen, die für viel Sonnenschein mit frühlingshaften Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius gesorgt hätten. Dabei schien die Sonne den Angaben zufolge in den letzten Februartagen länger als im gesamten Dezember.

Während es von Februar 2018 bis in den Dezember hinein zu trocken war, fiel dann im Dezember und Januar deutlich mehr Niederschlag als üblich, häufig als Schnee. So wurden in Oberhof Anfang Februar fast ein Meter gemessen, in Neuhaus am Rennweg 74 Zentimeter und in Frauenwald 61 Zentimeter. Der weitere Februar war dagegen wieder extrem trocken: im Thüringer Becken sowie im Ostthüringer Hügelland fielen gerade einmal 20 bis 30 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge.