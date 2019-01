Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Schneeschmelze und Regenfälle haben die Flüsse in Thüringen ansteigen lassen. Im Süden Thüringens sei unter anderem die Werra in Meiningen und im Hildburghausener Ortsteil Ebenhards betroffen, sagte Peter Krause von der Hochwassernachrichtenzentrale. Im Norden des Freistaats führten die Bere in Ilfeld und die Zorge in Nordhausen besonders viel Wasser. Man erwarte allerdings, dass die Wasserstände im Laufe des Montags wieder zurückgingen.