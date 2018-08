Kaum Unwetter-Schäden im Norden Schleswig-Holsteins

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Husum/Harrislee (dpa/lno) - Gewittertief "Nadine" hat am Donnerstagabend im Norden Schleswig-Holsteins kaum Schäden angerichtet. Im Leitstellenbereich der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee wurden insgesamt 58 witterungsbedingte Einsätze gezählt. Besonders ruhig war es in Nordfriesland. Dort mussten die Feuerwehren lediglich zu zwei etwas größeren Einsätzen ausrücken, wie der Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland am Freitag mitteilte. In Tönning drohten Bäume auf die Bundesstraße 5 zu stürzen. Und in Friedrichstadt wurden Dachziegel von einem Haus auf den Gehweg geweht. "Viele Einwohner haben die Warnung vor dem Unwetter wahrgenommen und im Garten die Sommermöbel, Sonnenschirme und Markisen gesichert, wir hätten sonst bestimmt mehr zu tun gehabt", sagte Kreiswehrführer Christian Albertsen.