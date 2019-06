Unten Sommer, oben Schnee: Spätere Hütten- und Almensaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayrhofen/Holzkirchen (dpa/lby) - Das Schneechaos dieses Winters wirkt in den Alpen bis jetzt nach: Eine Woche vor dem offiziellen Sommerbeginn ringen Hüttenwirte und Almbauern noch immer mit den Folgen. Viele der höher gelegenen Alpenvereinshütten konnten noch nicht öffnen - sie starten teils mindestens zwei Wochen später in die Saison. Auch der Almauftrieb ist vielerorts verspätet, wie der Almwirtschaftliche Verein Oberbayerns mitteilt. An diesem Wochenende beginnt die Almsaison auf diversen Almen im Landkreis Miesbach, etwa an der Rotwand. Länger dauert es noch auf den hochgelegenen Almen im Zugspitzgebiet.

Hüttenwirte und Almbauern sind zudem damit beschäftigt, die Schäden des Winters zu beseitigen: Die Schneemassen knickten Zäune um und zerstörten Wege und andere Infrastruktur.

Auch Wanderer müssen noch aufpassen: Der Deutsche Alpenverein (DAV) empfiehlt, Touren über 1700 Metern noch zu meiden. Gefahr geht von Schneefeldern aus. Wer dort abrutscht, kann schwer verunglücken. Selbst die Lawinengefahr ist nicht völlig gebannt. Vor allem im steilen Gelände könnten sich Altschneereste lösen - und als steinharte Brocken Wanderer verletzten, sagt der Leiter der Lawinenwarnzentrale Bayern, Hans Konetschny.