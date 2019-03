Sturm sorgt für Einschränkungen in Regionalverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Oberleitungsstörungen durch vom Sturm umgestürzte Bäume haben am Sonntag in Hessen zu Ausfällen und Verspätungen im Regionalverkehr geführt. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) waren am Sonntagnachmittag gleich mehrere Linie betroffen. So verkehrten die S-Bahnen der Linie S6 wegen einer Oberleitungsstörung nur zwischen dem Frankfurter Südbahnhof und Wöllstadt Bahnhof. Auf der Strecke der S2 stand im Bereich Lorsbach nur ein Gleis zur Verfügung, da Äste in die Oberleitung geweht worden waren. Ein umgestürzter Baum machte eine Streckensperrung zwischen dem Hauptbahnhof Hanau und Kahl-Bahnhof nötig, von der mehrere Regionalzüge betroffen waren.

Am Frankfurter Flughafen herrschten nach Angaben einer Sprecherin starke Seitenwinde, die vorübergehend eine Schließung der Startbahn 18 West nötig machten. Es habe bis zum frühen Abend 46 Flugannullierungen gegeben, von denen aber nicht alle wetterbedingt waren. Es kam zu zahlreichen Verspätungen, die sich "aber noch im Rahmen hielten", so die Sprecherin am frühen Abend. "Derzeit liegt die Pünktlichkeit bei 64 Prozent der Flüge."

Auf der Autobahn 65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt Nord und Süd musste die Polizei Ackerfolien beseitigen, die von benachbarten Äckern auf die Autobahn geweht worden waren. Für den betroffenen Streckenabschnitt gab es eine Geschwindigkeitsbegrenzung, da es nicht möglich war, alle Folien auf dem Ackergelände zu beseitigen.

Die Frankfurter Feuerwehr schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter, dass es über rund 100 Einsätze im Frankfurter Stadtgebiet gebe, um beschädigte Dächer, umgestürzte Bäume oder lose Bauteile zu sichern. Der Einsatz werde voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern, hieß es am frühen Abend. "Wer kann, sollte den Aufenthalt im Freien vermeiden", hieß es in einer anderen Meldung.