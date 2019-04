Woche startet mit Sonnenschein: Dann wird es kühler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Woche startet in Niedersachsen weitestgehend freundlich, es gibt viel Sonnenschein. An der Elbe sind am Montag Schauer möglich, im Tagesverlauf könne es auch im Bergland Schauer geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es ist nicht mehr ganz so mild wie am Wochenende, die Temperaturen liegen im Norden bei 12 bis 17 Grad und in der Mitte bei 17 bis 19 Grad.

Am Dienstag bleibt es weiter freundlich, im südlichen Niedersachsen gibt es mehr Wolken und ein geringes Regenrisiko. Die Höchstwerte gehen weiter zurück auf 11 bis 14 Grad, in den Harzhochlagen auf 9 Grad.

Auch die Nächte werden zunehmend frischer, in der Nacht zum Mittwoch gibt es verbreitet Bodenfrost bis minus 6 Grad. Es bleibt klar. Der Mittwoch startet zunächst freundlich, dann aber nehmen die Wolken von Norden her zu, die Temperaturen liegen nur noch bei 9 bis 12 Grad.

Am Donnerstag wird es wechselhaft, es gibt mehr Wolken und von Norden her kommen Niederschläge. Dabei kann es laut DWD-Sprecher auch zu Schneeregen kommen, die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad.