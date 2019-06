Umweltministerium: Trinkwasserversorgung nicht gefährdet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Trotz Trockenheit ist die Trinkwasserversorgung dem Umweltministerium zufolge sichergestellt. Schuld an einzelnen Engpässen seien technische Schwierigkeiten und nicht der Wassermangel, wie das Ministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. So könne etwa der Druck in den Leitungen abfallen, wenn viele Menschen den Wasserhahn zur selben Zeit aufdrehten. Die Talsperren im Harz seien gut gefüllt.

Minister Olaf Lies (SPD) appelliert dennoch an die Bürger, Wasser zu sparen: "Durch den verhältnismäßig trockenen Winter und Frühling 2019 konnten sich die Grundwasserkörper nicht vollständig von den Auswirkungen des trockenen Jahres 2018 regenerieren." Wegen des Klimawandels müsse auch in der Landwirtschaft über effizientere Gießtechniken nachgedacht werden.

In den vergangenen Tagen hatten etwa Lohne bei Vechta, der Landkreis Emsland sowie die Stadtwerke Osnabrück ihre Bürger aufgerufen, Wasser zu sparen und keine Pools zu befüllen.