Sturmtief sorgt für Behinderungen auf Straßen und bei Bahn

Hannover (dpa) - Ein Sturmtief hat am Wochenende in Niedersachsen für Behinderungen auf den Straßen und bei der Bahn gesorgt. In Northeim in Südniedersachsen war eine Kreissstraße bei Katlenburg-Lindau auch am Sonntagmorgen wegen mehrerer umgestürzter Bäume weiter gesperrt. Es sei offen, wann die K409 wieder befahrbar sei, sagte ein Polizeisprecher in Northeim. Bei der Bahn sorgten in der Nacht zum Sonntag unter anderem auf der Strecke zwischen Bremen und Syke umgestürzte Bäume für Behinderungen.

Für Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst vom Nachmittag an wieder teils schwere Sturmböen für Niedersachsen voraus, vor allem für den Süden des Landes. Auch Schnee wird zunächst in den höheren Lagen erwartet, in der Nacht zum Montag sinkt die Schneefallgrenze dann auf 200 Meter.