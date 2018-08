Maschseefest schließt wegen drohender Unwetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wegen drohender Unwetter haben alle Stände und Restaurants auf dem Maschseefest in Hannover vorläufig geschlossen. Nach der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes seien ab dem späten Nachmittag teils heftige Gewitter und starker Regen und Hagel zu erwarten, teilte die Stadt Hannover am Donnerstag mit. Einzelne orkanartige Böen seien nicht ausgeschlossen. Wo genau es zu Unwettern komme, sei noch nicht vorherzusagen. Maschseefest-Besucher sollten daher die aktuellen Unwetterwarnungen berücksichtigen und vor Ort Anweisungen und Durchsagen befolgen, falls ein Unwetter das Fest trifft. Das knapp dreiwöchige Stadtfest an dem See lockt täglich Zehntausende Besucher.