Linke: Neue Feuerwehr-Hubschrauber wegen Waldbrandgefahr

Hannover (dpa/lni) - Die Linke in Niedersachsen fordert angesichts der derzeit hohen Waldbrandgefahr Investitionen in die Feuerwehr. "Dazu gehört auch die sofortige Anschaffung zusätzlicher Hubschrauber bei Polizei und Feuerwehr, um Waldbrände rechtzeitig zu entdecken und aus der Luft zu bekämpfen", sagte die Landesvorsitzende Heidi Reichinnek am Montag. "Das Land muss den Kommunen auch zusätzliche Mittel für die Anschaffung und Modernisierung von Löschfahrzeugen vor Ort zur Verfügung stellen." Die Erderwärmung und der Klimawandel machten entsprechende Maßnahmen "leider mehr als notwendig".

Am Wochenende hatten in Niedersachsen mehrere Felder gebrannt. Einige landwirtschaftliche Betriebe verloren ihre Ernte. In der Nähe von Cuxhaven erlitten 62 Menschen Atembeschwerden, nachdem Rauch über ihren Campingplatz in der Gemeinde Wurster Nordseeküste gezogen war. Das Feuer war bei der Ernte mit einem Mähdrescher entstanden.